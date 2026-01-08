Alfonso Signorini ha recentemente fornito la sua versione dei fatti in merito alle domande dei pm, in una giornata particolarmente importante per la sua vicenda giudiziaria. L’evento rappresenta un momento di svolta nel suo percorso, con implicazioni che coinvolgono sia la sfera personale che quella pubblica. Di seguito, vengono riportate le dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore e conduttore.

È una giornata cruciale e delicatissima quella vissuta da Alfonso Signorini, travolto da una vicenda giudiziaria che ha cambiato radicalmente il suo presente professionale e personale. Dopo settimane di accuse, silenzi e polemiche, il conduttore ha scelto di affrontare direttamente gli inquirenti, presentandosi spontaneamente davanti ai magistrati di Milano. Un passaggio chiave che segna l’inizio di una fase nuova, tutta giocata sul confronto tra versioni opposte e sull’attesa delle decisioni della Procura. Alfonso Signorini non si tira indietro e parla con i pm: ecco cosa ha detto. Secondo quanto emerso, Alfonso Signorini è stato ascoltato per circa tre ore dai pm milanesi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’ora più buia di Alfonso Signorini: risponde alle domande dei pm e dà una versione diversa, ecco cosa ha detto

Leggi anche: L’ora più buia di Alfonso Signorini, ora è indagato: cosa rischia? Le cose si mettono malissimo

Leggi anche: Alfonso Signorini a Mattino 5 dopo le accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’ora più buia di Alfonso Signorini ora è indagato | cosa rischia? Le cose si mettono malissimo.

Oggi è stata scritta una pagina buia per tutti i cittadini: il Senato della Repubblica ha approvato la riforma della Corte dei conti, la magistratura chiamata dalla Costituzione a garantire che le risorse pubbliche siano destinate ai servizi alla collettività e non siano - facebook.com facebook