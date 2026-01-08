L' europarlamentare Leoluca Orlando alla mostra di Letizia Battaglia | La foto più espressiva? La bimba col pallone

L'europarlamentare Leoluca Orlando ha visitato la mostra di Letizia Battaglia al San Domenico di Forlì, dove ha avuto modo di apprezzare le opere della fotografa siciliana. Durante la visita, Orlando ha commentato una delle immagini esposte, ritenendola particolarmente espressiva: quella della bambina con il pallone. La mostra offre un racconto visivo intenso e autentico, riflettendo lo stile e la sensibilità di Battaglia nel documentare la realtà.

L'europarlamentare Leoluca Orlando ha visitato la mostra di Letizia Battaglia (fu sua assessora e importante collaboratrice) al San Domenico di Forlì. Presente il vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi e direttore delle grandi mostre al San Domenico Gianfranco Brunelli. In visita alla mostra fotografica di Letizia Battaglia anche l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando. E poi convegno sulla criminalità organizzata; L'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando a Forlì per parlare di criminalità organizzata, sicurezza e democrazia. Forlì, Leoluca Orlando: "Letizia Battaglia ha dato un volto artistico e umano alla lotta alla mafia" VIDEO GALLERY - Una visita ricca di significato quella del primo pomeriggio di oggi a Forlì per l'europarlamentare Leoluca Orlando.

