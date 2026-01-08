La Spa a Choruslife apre il 15 gennaio | investimento di 20 milioni di euro Le immagini

Il 15 gennaio apre a Bergamo la nuova Choruslife Immersive Spa, un centro dedicato al benessere immersivo nel cuore dello smart district. Con un investimento di 20 milioni di euro, questa struttura offre un’esperienza innovativa di relax e cura del corpo, integrando tecnologie avanzate in un ambiente sobrio e funzionale. L’apertura segna un passo importante nello sviluppo del wellness nella città, offrendo un’opportunità per il benessere in un contesto moderno e qualificato.

Bergamo. Dopo mesi di attesa aprirà giovedì 15 gennaio la Choruslife Immersive Spa, il nuovo centro dedicato al benessere immersivo all'interno dello smart district della città. Con 9 mila metri quadrati sviluppati su più livelli, la struttura si colloca tra le più grandi Urban Spa immersive in Italia per dimensioni e articolazione del percorso. Con trenta esperienze combinabili tra calore, acqua, vapore, secondo Choruslife "ridefinisce il paradigma del wellness di lusso in Italia. Non una Spa tradizionale, ma una destinazione: un luogo pensato per 'attraversare' il benessere seguendo un ritmo personale.

L'Eco di Bergamo. . Il video di Bergamo Tv L'inizio dell'anno si apre con una novità (già prevista) sul fronte dei trasporti. Da mercoledì 7 gennaio sarà interrotta la linea dei tram della Teb nel tratto tra ChorusLife e Bergamo. In funzione navette sostitutive. G - facebook.com facebook

