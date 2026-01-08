La rinascita di un luogo simbolo dell’identità lecchese | donazioni al giro di boa

Officina Gerenzone, da anni impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato al torrente Gerenzone, annuncia una nuova fase di rinascita di un sito simbolo dell’identità lecchese. Con donazioni e iniziative dedicate, si intende preservare e riqualificare un luogo che rappresenta un importante capitolo della storia industriale e sociale della zona. Un passo importante per mantenere viva la memoria e promuovere il patrimonio locale.

Officina Gerenzone, da tempo impegnata nella tutela e valorizzazione di luoghi e memorie attinenti alla vivace epopea industriale, culturale e sociale avvenuta attorno al corso del torrente Gerenzone, ha lanciato un progetto concreto per la rinascita di un luogo simbolo di questa secolare.

