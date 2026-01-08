Juventus Romano Colloqui avanzati per il rinnovo di Spalletti

Fabrizio Romano ha aggiornato gli appassionati sulla situazione contrattuale di Luciano Spalletti, annunciando che sono in corso colloqui avanzati per il rinnovo con la Juventus. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda il prolungamento del contratto dell'allenatore toscano, con possibili sviluppi nelle prossime settimane. Romano ha condiviso dettagli sulla situazione, offrendo un quadro chiaro e diretto sulla posizione delle parti coinvolte.

Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Luciano Spalletti sul suo canale Youtube. Il punto sul rinnovo di Spalletti Il punto sulla trattativa per Spalletti e le parole di Romano. " Una Juventus bellissima quella che abbiamo visto contro il Sassuolo, efficace dal punto di vista dei

Juventus, Romano: ‘Bianconeri mantengono la fiducia su Kolo Muani’ - L’attaccante francese è un obiettivo prioritario della dirigenza bianconera, che sta lavorando per riprenderlo ... it.blastingnews.com

Juventus, previsti contatti con l’entourage di Sancho: la situazione - Programmati i colloqui con il giocatore Ieri, mercoledì 25 giugno, la Juventus ha avuto un contatto con il ... gianlucadimarzio.com

Romano - Juventus, previsti nei prossimi giorni contatti per Senesi: i dettagli - facebook.com facebook

Juve-Kessié Palla al giocatore Fabrizio Romano conferma l’interesse per il centrocampista L’ex Milan è tentato dal ritorno in Serie A, ma il club saudita ha offerto un rinnovo a cifre altissime. La palla, ora, passa al calciatore #Kessie #Juventus #Sp x.com

