In Spagna è Leonormania | la principessa è una moderna influencer reale

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna, la crescente attenzione verso la principessa Leonor ha portato al termine

La principessa Leonor di Spagna è sempre più popolare, tanto che nel paese si parla di Leonormania: ecco perché può essere considerata una "moderna influencer". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Comprendere il ruolo reale della Principessa Beatrice e della Principessa Eugenie dopo la caduta del Principe Andrea

Leggi anche: Ragazzo 14enne accusato di molestie dopo la morte di una coetanea. Il padre della vittima: “Resti la mia principessa”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

spagna 232 leonormania principessaIn Spagna aumenta la popolarità della principessa Leonor e trionfa la "Leonormania" - Negli ultimi anni, un forte interesse mediatico per la principessa Leonor &#232; stato chiamano informalmente "Leonormania". msn.com

La sfida della Principessa Leonor di Spagna, che dice «fidatevi di me». Riuscirà a entrare in contatto con i giovani? I peccati di suo nonno si ripercuoteranno su di lei? - Questo articolo su Leonor di Spagna &#232; pubblicato sul numero 49 di Vanity Fair in edicola fino al 3 dicembre 2024. vanityfair.it

Le lacrime di re Felipe e della regina Letizia di Spagna che salutano la principessa Leonor, partita a bordo della nave scuola Elcano per il suo viaggio di cinque mesi - Alle 11 dell’11 gennaio, la futura regina di Spagna, insieme a 77 colleghi guardiamarina, &#232; salpata per iniziare il 97° viaggio ... vanityfair.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.