Il Napoli ci riprova per Ndoye ma il Nottingham non apre al prestito

Da forzazzurri.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli continua a seguire Ndoye, l’esterno svizzero che interessa al club di De Laurentiis. Dopo un tentativo senza esito durante la sessione di mercato estiva, il club azzurro ha nuovamente messo nel mirino il giocatore. Tuttavia, il Nottingham non sembra disposto ad aprire alla formula del prestito. La trattativa resta in fase di valutazione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della società.

L’esterno svizzero di nuovo nel mirino del club di De Laurentiis. Dopo aver provato a prendere questa estate senza successo, il Napoli per questa sessione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

il napoli ci riprova per ndoye ma il nottingham non apre al prestito

© Forzazzurri.net - Il Napoli ci riprova per Ndoye, ma il Nottingham non apre al prestito

Leggi anche: Calciomercato Juventus, offerto Disasi: il Chelsea apre al prestito, ma il club bianconero resta freddo

Leggi anche: LIVE PRIMAVERA – Napoli-Frosinone 0-1 (44? Ndoye): ci provano gli azzurrini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venerato: “Lucca, vi racconto la verità. Ndoye? Il Nottingham Forest lo ritiene incedibile. Sul ritorno di Raspadori…” - Ciro Venerato parla a proposito del mercato del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. mondonapoli.it

napoli riprova ndoye nottinghamRAI - Venerato: "Napoli, chiesto Ndoye al Nottingham Forest per Lucca, no degli inglesi, proposto Ferguson dalla Roma, ecco le ultime" - Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto a "Speciale 90’ Minuto" sui canali Rai: "Lucca ha chiesto tempo. msn.com

napoli riprova ndoye nottinghamRAI - Il Napoli punta Ndoye: la risposta del Nottingham. Proposto Ferguson - Giovanni Manna, Direttore Sportivo degli azzurri, avrebbe chiesto Dan Ndoye, calciatore del Nottingham. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.