Il Napoli ci riprova per Ndoye ma il Nottingham non apre al prestito
Il Napoli continua a seguire Ndoye, l’esterno svizzero che interessa al club di De Laurentiis. Dopo un tentativo senza esito durante la sessione di mercato estiva, il club azzurro ha nuovamente messo nel mirino il giocatore. Tuttavia, il Nottingham non sembra disposto ad aprire alla formula del prestito. La trattativa resta in fase di valutazione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della società.
L'esterno svizzero di nuovo nel mirino del club di De Laurentiis. Dopo aver provato a prendere questa estate senza successo, il Napoli per questa sessione .
