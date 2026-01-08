Ecco i pronostici delle partite di giovedì 8 gennaio, che includono incontri di Serie A, Premier League, Supercoppa di Spagna, Francia e Saudi Pro League. Il turno infrasettimanale di Serie A si conclude con Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa. Di seguito, un’analisi obiettiva delle sfide in programma, per aiutare a comprendere le possibili evoluzioni delle partite.

I pronostici di giovedì 8 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, la Supercoppa di Spagna, la Supercoppa di Francia e la Saudi Pro League Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude questo giovedì con due partite in programma: Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa. La squadra di Davide Nicola è ancora ben lontana dalla zona retrocessione, ma dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate sarà molto importante evitare un altro passo falso contro i rossoblù. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Un pareggio potrebbe accontentare tutte e due le squadre soprattutto se il Milan di Max Allegri farà il suo dovere contro il Genoa, con la cura De Rossi che sembra avere perso efficacia viste le ultime tre sconfitte seguite da un deludente 1-1 contro il disastroso Pisa in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 8 gennaio: Serie A, Premier League e non solo

Leggi anche: I pronostici di giovedì 1 gennaio: Premier League, Championship, League One e League Two

Leggi anche: I pronostici di giovedì 4 dicembre: Coppa Italia, Premier League e non solo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Milan-Genoa giovedì 08 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Arsenal-Liverpool giovedì 08 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Sesta ammonizione per Szoboszlai?; Arsenal-Liverpool giovedì 08 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Cremonese-Cagliari giovedì 08 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici.

Pronostico Cremonese vs Cagliari – 8 Gennaio 2026 - Cagliari accende le luci della Serie A nella serata dell’8 Gennaio 2026, con fischio d’inizio alle 18:30 presso lo Stadio Giovanni ... news-sports.it