Gerry Scotti torna in prima serata con La Ruota dei Campioni | in palio fino a 300.000 euro

Venerdì 9 gennaio alle 20.40, Gerry Scotti ritorna su Canale 5 con “La Ruota dei Campioni”, il torneo speciale di “La Ruota della Fortuna”. In questa puntata, i concorrenti più forti si sfideranno per aggiudicarsi fino a 300.000 euro. Un appuntamento che unisce competizione e intrattenimento, offrendo un’occasione unica di vincita e spettacolo in prima serata.

Venerdì 9 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo e attesissimo appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo speciale che mette uno contro l’altro i concorrenti più forti dell’attuale stagione de “La Ruota della Fortuna”. Una serata evento pensata per celebrare i campioni che, nel corso delle puntate precedenti, hanno conquistato i montepremi più alti, dimostrando abilità, intuizione e sangue freddo davanti alla storica ruota. La struttura della serata speciale. L’intera puntata sarà dedicata a “La Ruota dei Campioni” e si articolerà in tre incontri tematici distinti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

