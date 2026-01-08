Eccellenza. Fermana, neanche il freddo ferma gli allenamenti.

La Fermana prosegue gli allenamenti nonostante le basse temperature, continuando la preparazione sul campo sintetico in vista della partita di domenica alle ore 15 contro la Civitanovese. La squadra mantiene alta la concentrazione in vista di un impegno importante, lavorando con costanza e determinazione per affrontare al meglio la gara in programma in trasferta.

Neanche il freddo ha fermato la Fermana che ha continuato ad allenarsi, su fondo sintetico, in vista della gara di domenica alle ore 15 in casa della Civitanovese. Non ci saranno i sostenitori provenienti da Fermo che potranno comunque seguirla da casa in diretta sul canale 13 del digitale terrestre (Tvrs) in quanto è proprio il derby la sfida domenicale scelta quale diretta tv. Squadra concentrata sul trittico di gare che inizia proprio domenica, per un gennaio non solo di passione ma probabilmente anche determinante in chiave classifica. Dopo la trasferta di Civitanova Marche ecco la sfida d’altissima classifica con il Trodica di mister Buratti prima della trasferta in casa dell’Osimana, guidata in panchina dall’ex difensore canarino ai tempi della Serie D Claudio Labriola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

