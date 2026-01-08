Donna perde il bimbo e resta sterile assolti i due medici

Si conclude con un’assoluzione il procedimento giudiziario relativo alla perdita del bambino e alla sterilità di una donna, avvenute durante un trattamento presso l’ospedale San Giacomo di Licata. La vicenda ha coinvolto due medici imputati, che sono stati giudicati non colpevoli. La decisione chiude un procedimento che aveva attirato l’attenzione sulla gestione medica e sulle responsabilità in ambito sanitario.

Si chiude con un’assoluzione il processo per la morte del feto e la sterilità di una donna seguita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Il giudice Laerte Conti ha assolto il ginecologo Mario Marcello Pira e il medico del pronto soccorso Michele Cannarozzo “perché il fatto non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: "Perde il bimbo in grembo e diventa sterile": chieste condanne per due medici Leggi anche: Trasfusione a Testimone di Geova, assolti due medici a Napoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Monza, bimbo di 9 anni resta solo sul treno: momenti di angoscia, poi il lieto fine; Panico in stazione: il treno riparte con a bordo il bimbo di 9 anni, la mamma resta a terra coi fratellini; Tragedia a Capodanno, bimbo di 3 anni muore in casa. Dopo le feste Canale 5 ha scelto di cambiare nuovamente il suo palinsesto del pomeriggio. La forza di una donna perde la sua doppia puntata. Ecco la nuova programmazione - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.