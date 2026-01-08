Disabilità e sanità la denuncia di un padre | Mia figlia sbattuta fuori dal percorso di assistenza specialistica

Un padre denuncia le difficoltà nel sistema sanitario, in particolare riguardo all’assistenza specialistica per sua figlia con disabilità. Dopo aver dedicato tempo, cure e sacrifici, si trova a dover affrontare la perdita di supporto, mettendo in discussione l’efficacia del percorso intrapreso. La vicenda evidenzia le criticità e le sfide che molte famiglie affrontano nel garantire un’assistenza adeguata e dignitosa ai propri cari con disabilità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.