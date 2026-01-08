Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Botn in vetta Giacomel secondo a -39
La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026 vede Botn in prima posizione, seguito da Giacomel a 39 punti di distanza. La stagione, iniziata il 29 novembre ad Oestersund, Svezia, comprende nove tappe e 21 gare complessive. Questa competizione rappresenta un importante momento di confronto tra i migliori atleti del biathlon internazionale.
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
