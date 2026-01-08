Casa il report di Immobiliareit | aumenti nel 2026 anche a Bologna Dalle vendite agli affitti prezzi ancora in salita

Il report di Immobiliare.it per il 2026 evidenzia un aumento dei prezzi nel mercato immobiliare, con particolare attenzione a Bologna. Le vendite e gli affitti registrano incrementi, con i canoni di locazione che crescono più rapidamente rispetto ai prezzi di vendita. In questo contesto, si conferma una tendenza generale di aumento dei costi abitativi, influenzata da dinamiche di mercato nazionali e locali.

Bologna, 8 gennaio 2026 – La casa diventa sempre più ‘cara’. Il 2026 sarà un anno di aumenti, sia per le compravendite che, soprattutto, per le locazioni: a fine anno i prezzi di vendita a livello nazionale risulteranno superiori del 3,1% rispetto a quelli attuali, ma i canoni cresceranno più rapidamente e segneranno un +8,1%. E’ quanto emerge dallo studio di Immobiliare.it. A Bologna aumentano ancora i prezzi sulla casa. Guardando alle singole città: anche Bologna registrerà una crescita rilevante, pari a 223 euro al metro quadrato, da 3.747 a 3.970 euro al metro quadrato. Ennesima stangata dunque sotto le Torri, dove l’emergenza abitativa incalza da tempo e dove si cercano sempre più soluzioni per far fronte e una domanda in continuo aumento e a un’offerta ormai ridotta, mentre aumentano i prezzi per affitti e vendite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa, il report di Immobiliare.it: aumenti nel 2026 (anche a Bologna). Dalle vendite agli affitti, prezzi ancora in salita

Leggi anche: Mercato Immobiliare di Bari, prezzi delle case in salita e affitti alle stelle

Leggi anche: Immobiliare, Milano contromano: affitti in stallo, ma prezzi delle case (ancora) in ascesa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mercato immobiliare, Roma la città più ricercata nel 2025. Ecco il podio dei quartieri.

Il regalo più bello Un luogo da chiamare casa. Buon Natale a chi la sta cercando, a chi l’ha trovata e a chi la sogna. L’agenzia riaprirà il 29 dicembre. #buonnatale #famiglia #feste #immobiliareit #rosieferri #casa #homesweethome #home #ros facebook