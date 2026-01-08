Calciomercato Torino Petrachi alla ricerca dei colpi per gennaio | da Ricardo all’intreccio Marianucci! Tutti i nomi

Da calcionews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Torino si anima con l’obiettivo di rafforzare la rosa a gennaio. Petrachi sta valutando diverse opzioni, tra acquisizioni e cessioni, per migliorare la squadra. Tra i nomi sul tavolo ci sono Ricardo e Marianucci, con trattative in corso e sviluppi attesi nelle prossime settimane. Un'occasione per il club di intervenire strategicamente e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione.

Calciomercato Torino, Petrachi si muove: le operazioni in ballo, in entrata e in uscita, per la finestra di gennaio. I nomi caldi Il calciomercato del Torino si accende improvvisamente, tra trattative che si complicano e nuove piste che prendono quota. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è costretto a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato torino petrachi alla ricerca dei colpi per gennaio da ricardo all8217intreccio marianucci tutti i nomi

© Calcionews24.com - Calciomercato Torino, Petrachi alla ricerca dei colpi per gennaio: da Ricardo all’intreccio Marianucci! Tutti i nomi

Leggi anche: Calciomercato Napoli, il possibile blocco cambia la strategia di Manna: prima le uscite. Da Lucca a Marianucci: i nomi dei calciatori con la valigia pronta

Leggi anche: Calciomercato Roma, due le priorità dei giallorossi a gennaio: attaccante e difensore. I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Petrachi e gli obiettivi del Torino: Un centrale, un centrocampista e un esterno; Torino, Petrachi: Centrale, esterno e centrocampista le priorità. Asllani? Vogliamo cercare di cambiare qualcosa; Serie A, Calciomercato Torino – Petrachi ribalta tutto: le trattative live in corso; Calciomercato Torino, Petrachi torna a guardare in Brasile: piace David Ricardo.

calciomercato torino petrachi ricercaCalciomercato, Botafogo-Torino: per Ricardo non c’è intesa sulla formula - Calciomercato Torino / Continua il pressing granata per David Ricardo ma i club non hanno l'accordo sulla formula del trasferimento ... toro.it

Calciomercato Torino: Vitor Carvalho nel mirino - Il Torino cerca rinforzi, esattamente tre, per sistemare al meglio la propria rosa, una rosa che, come ammesso dalla dirigenza ha ... calcioline.com

calciomercato torino petrachi ricercaCalciomercato Torino, fronte caldo con la Lazio: Ilic-Belahyane, l’idea resta viva - Calciomercato Torino / Il serbo nel mirino dei biancocelesti: resiste l’ipotesi di uno scambio di prestiti tra i club. toro.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.