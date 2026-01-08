Calciomercato Torino Petrachi alla ricerca dei colpi per gennaio | da Ricardo all’intreccio Marianucci! Tutti i nomi
Il calciomercato del Torino si anima con l’obiettivo di rafforzare la rosa a gennaio. Petrachi sta valutando diverse opzioni, tra acquisizioni e cessioni, per migliorare la squadra. Tra i nomi sul tavolo ci sono Ricardo e Marianucci, con trattative in corso e sviluppi attesi nelle prossime settimane. Un'occasione per il club di intervenire strategicamente e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione.
Calciomercato Torino, Petrachi si muove: le operazioni in ballo, in entrata e in uscita, per la finestra di gennaio. I nomi caldi Il calciomercato del Torino si accende improvvisamente, tra trattative che si complicano e nuove piste che prendono quota. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è costretto a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
