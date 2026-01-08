Calcio | Zoff ' polemiche su arbitri? Si fischia troppo'
Maurizio Sarri ha espresso preoccupazione per la quantità di errori arbitrali in Serie A, sottolineando come in molti campi si tenda a esagerare con le proteste per ogni fallo. Zoff, invece, commenta che forse si fischia troppo, evidenziando un dibattito aperto sulla gestione delle decisioni in campo. La questione degli errori arbitrali rimane centrale nel calcio italiano, sollevando riflessioni sulla loro incidenza e sulle modalità di intervento.
Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Troppi errori arbitrali in Serie A, come per esempio lamenta Maurizio Sarri? "Mah, soffrono in tanti, su tanti campi si esagera per ogni 'falletto'. Ma non voglio entrare nel merito delle vicende della Lazio", risponde all'Adnkronos Dino Zoff. Un'imprecisione dei fischietti che tocca tutti i club, quindi: "sì, perché si fischia troppo su tutto. E quando si fischia tantissimo è facile fischiare o non fischiare con la stessa tranquillità. Questo è il problema grosso".
