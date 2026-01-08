Calcio sotto choc lo hanno ricoverato | l’annuncio della famiglia carico di dolore

Il mondo del calcio si trova a fronteggiare una notizia difficile: l’ex calciatore inglese è stato ricoverato a causa di una grave malattia oncologica. La famiglia ha comunicato con dolore questa difficile situazione, suscitando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Restano in attesa di aggiornamenti ufficiali, nel rispetto della privacy del giocatore e dei suoi cari in questo momento di prova.

Il mondo del calcio internazionale è stato informato di una notizia devastante: l'ex fuoriclasse inglese è alle prese con una grave patologia oncologica. La conferma è arrivata tramite una nota ufficiale diffusa dalla famiglia e dal Newcastle United, che ha reso noto il recente ricovero in ospedale dell'ex giocatore e allenatore dopo alcuni accertamenti medici. Kevin Keegan ricoverato, il comunicato ufficiale della famiglia. Secondo quanto reso noto, Kevin Keegan è stato portato in ospedale nei giorni scorsi in seguito a intensi dolori addominali.

