Bloccata in auto per la neve grazie a quei giovani

Durante un episodio di blocco sulla strada innevata, alcuni giovani si sono fermati per offrire assistenza. La loro attenzione e solidarietà hanno fatto la differenza, dimostrando come un gesto semplice possa essere di grande aiuto in situazioni di emergenza. Un esempio di gentilezza che sottolinea l'importanza di prendersi cura degli altri in momenti di difficoltà.

Rimane bloccata sulla strada per la neve e solo un gruppo di giovanissimi si ferma preoccupandosi se aveva bisogno d'aiuto. Fuori c'era il gelo profondo, sia per i fiocchi abbondanti che cadevano sull'asfalto sia per l'indifferenza di chi aveva fretta di rientrare a casa senza guardare niente. Ha il sapore di una favola della Befana quello che è accaduto la sera del 6 gennaio a una donna di 43 anni, anconetana, residente ad Agugliano. Alessia Formica, psicologa, tornava a casa con la sua auto quando si è trovata impantanata nella neve che ha imbiancato diverse frazioni del capoluogo dorico. "Venivo da Palombina – racconta Formica al Carlino – era già buio fuori perché erano le 18 passate ma non pensavo di trovare dei disagi perché dove stavo io pioveva soltanto.

