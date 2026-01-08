Avvertimento per un operaio | rase al suolo 120 piante d' ulivo

A Agrigento, in contrada Borangio, sono state abbattute 120 piante di ulivo. Questo intervento ha comportato la rimozione di numerosi esemplari, suscitando attenzione sulla tutela del patrimonio arboreo locale. È importante monitorare e valutare attentamente queste operazioni, per garantire un equilibrio tra esigenze di sviluppo e conservazione ambientale.

