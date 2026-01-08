Avvertimento per un operaio | rase al suolo 120 piante d' ulivo
Ci risiamo. Ben 120 piante di ulivo sono state recise e rase al suolo. È accaduto in contrada Borangio ad Agrigento. Bersaglio del danneggiamento, che ha tutte le caratteristiche dell'avvertimento, un operaio sessantaquattrenne. Un uomo che, fatta la scoperta, ha composto il 112: il numero unico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
