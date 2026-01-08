Auto danneggiate vicono al Parco del Mercatello | la segnalazione

Nella zona orientale, nelle vicinanze del Parco del Mercatello, alcuni residenti hanno segnalato danni alle auto parcheggiate, causati da atti di vandalismo. Si tratta di vetri frantumati e danni alla carrozzeria che hanno colpito diverse vetture durante la notte. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno valutando le misure necessarie per garantire maggiore sicurezza nell’area.

