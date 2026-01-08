Auto danneggiate vicono al Parco del Mercatello | la segnalazione
Nella zona orientale, nelle vicinanze del Parco del Mercatello, alcuni residenti hanno segnalato danni alle auto parcheggiate, causati da atti di vandalismo. Si tratta di vetri frantumati e danni alla carrozzeria che hanno colpito diverse vetture durante la notte. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno valutando le misure necessarie per garantire maggiore sicurezza nell’area.
Amaro risveglio per alcuni residenti della zona orientale, quello di oggi. I vandali hanno preso di mira le auto parcheggiate nei pressi del Parco del Mercatello, tra vetri frantumati e danni alla carrozzeria. Secondo gli abitanti della zona, urge un sistema di videosorveglianza per scoraggiare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
