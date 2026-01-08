Ancora maltempo un' allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell' entroterra

Un’area di allerta meteo gialla segnala vento e pioggia in tutto l’entroterra della Romagna, proseguendo il maltempo iniziato con le nevicate dell’Epifania. Le condizioni climatiche sono previste restare instabili nelle prossime ore, con possibili disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Una nuova ondata di maltempo, dopo quella che ha portato la neve dell'Epifania, sta per interessare la Romagna. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterra. Per venerdì, viene comunicato, "sono previsti venti di burrasca moderata.

