Analog bag come riappropriarsi del tempo senza schermo

L'«Analog bag» rappresenta un modo semplice per riscoprire il piacere di trascorrere del tempo senza schermi. Influencer condividono le loro scelte, tra libri, acquerelli e altri oggetti, evidenziando un ritorno alle attività analogiche. Questa tendenza invita a disconnettersi dalla tecnologia e a dedicare spazio a momenti di relax e creatività, favorendo un equilibrio più sano tra vita digitale e momenti di presenza reale.

Diversi influencer hanno condiviso la loro «borsa analogica» e spiegato che cosa ci mettono dentro: dai libri agli acquerelli, ecco la nuova tendenza per imparare a disconnettersi.

