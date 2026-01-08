Sono state approvate le perizie per gli alloggi popolari nell’ex Tamburini, segnando un passo importante nel progetto. I lavori di costruzione proseguono secondo il programma stabilito, garantendo il rispetto dei tempi previsti. Al termine delle opere, si procederà con la fase successiva, che prevede l’assegnazione degli spazi abitativi. Questo intervento mira a offrire soluzioni abitative accessibili e di qualità alla comunità locale.

"Il cantiere sta andando avanti, nel rispetto dei tempi. Una volta ultimato, passeremo alla seconda fase, ossia l’assegnazione degli spazi". Il sindaco Daniele Vanni ha così fatto ieri il punto della situazione in merito alla riqualificazione dell’area ex-Tamburini, avviata a livello progettuale nella precedente legislatura. Si tratta com’è noto di un’operazione da quasi 2.500.000 da coprire in larga parte con i fondi europei tramite il Pinqua, che tra le altre cose vedrà sorgere in via Ripalta (al posto di un fabbricato di proprietà comunale ormai dismesso) entro il primo semestre del 2026 sedici nuovi alloggi di edilizia popolare a canone calmierato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alloggi popolari nell’ex Tamburini. Ok alla perizia

