Alimentazione esperta Iss | Linee guida Usa? Fatte per americani non stravolgono

Le recenti linee guida nutrizionali degli Stati Uniti aumentano l’attenzione alle proteine, con un maggiore consumo di carne rossa, formaggio e latte intero. Secondo l’esperta Iss, queste indicazioni sono pensate per la popolazione americana e non devono essere considerate come un modello universale. È importante valutare come tali raccomandazioni si adattino alle esigenze individuali e alle abitudini alimentari di ciascuno.

(Adnkronos) – Più carne rossa, formaggio e latte intero. Le nuove linee guida nutrizionali degli Stati Uniti danno più spazio alle proteine rispetto al passato. Ma il cambiamento che arriva dalle rinnovate indicazioni governative sul benessere a tavola, a ben guardare, non è poi così 'drammatico'. "Le linee guida alimentari sono specifiche per una determinata .

Alimentazione: Iss, nella dieta degli italiani cala la qualità e aumenta il consumo di cibi ultra-processati - processati (Upf), che sebbene in termini di peso rappresentino solo il 6% del totale del cibo consumato, contribuiscono al 23% dell’apporto ... agensir.it

Alimentazione dei bimbi da 0 a 3 anni, la Lombardia lavora a linee guida - Nasce in Lombardia il primo tavolo congiunto fra istituzioni, pediatri, società scientifiche, operatori della filiera ed esperti per tracciare le linee guida di un modello di alimentazione "a misura ... ansa.it

NaturaSì • Spazio Bimbi Annachiara, esperta di alimentazione cosciente, ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei cereali nell’alimentazione dei più piccoli. Questo mese il focus è sulle prime pappe, per nutrire i bambini con gusto e consapevolezza fin d - facebook.com facebook

