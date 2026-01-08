Alice Campello sbotta su Instagram | tutta la verità sul presunto tradimento di Alvaro

Alice Campello ha deciso di parlare pubblicamente riguardo alle recenti voci sul presunto tradimento di Alvaro Morata. La trentenne milanese ha condiviso la sua versione dei fatti su Instagram, chiarendo la propria posizione e affrontando con sincerità la situazione. Questa comunicazione rappresenta un momento importante per comprendere la verità dietro le indiscrezioni che circolano in questi giorni.

È tempo di verità per Alice Campello. La trentenne milanese ha rotto il silenzio sul presunto tradimento del marito, Alvaro Morata. Gabriele Parpiglia ha recentemente svelato un grande scoop. Secondo il giornalista, la coppia si sarebbe allontanata per via della presenza di una terza donna, una certa Elena. Subito dopo la pubblicazione dell'articolo rivelatore, la

Alice Campello sbotta sui social dopo le voci su una terza persona che sarebbe la causa della crisi con Alvaro Morata: “Lei mi ha chiamata in lacrime…” - Da mesi oramai si vocifera che la relazione fra Alvaro Morata e Alice Campello stia giungendo definitivamente al capolinea. isaechia.it

Alice Campello smentisce il legame tra Álvaro Morata e Irene Sirigu: «È un'amica, i nostri rapporti sono limpidi» - Dopo i gossip su un presunto legame tra la donna e il calciatore, l'influencer ha messo fine alle voci circolate nei giorni scorsi ribadendo la sua totale fiducia nei confronti dell'amica ... vanityfair.it

Alice Campello rompe il silenzio sulla presunta crisi con Alvaro Morata e smentisce categoricamente le voci di un tradimento. La difesa della modella Elena Sirigu: “Etichettata come rovina famiglie, ma è innocente”. - facebook.com facebook

Crisi Morata- Campello: «C'è una terza persona, ma non c'è stata infedeltà» x.com

