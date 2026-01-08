AEW | Hangman e Strickland vincono il Lights Out match | Hook costretto alla resa

Nell’evento di AEW Dynamite del 7 gennaio, tenutosi al BOK Center di Tulsa, Oklahoma, Hangman Adam Page e Swerve Strickland hanno conquistato la vittoria nel Lights Out match contro Hook e Powerhouse Hobbs. La sfida, caratterizzata da intense fasi di combattimento, si è conclusa con la resa di Hook. Un incontro che ha messo in evidenza le capacità dei protagonisti e l’intensità della serata.

Hangman Adam Page e Swerve Strickland hanno ottenuto la vittoria nel brutale Lights Out match contro Hook e Powerhouse Hobbs nel main event di AEW Dynamite del 7 gennaio, trasmesso dal BOK Center di Tulsa, Oklahoma. Il match, durato circa venti minuti, ha visto i due team combattere in tutta l'area del ring utilizzando ogni tipo di arma a disposizione: catene, sedie, tavoli, spillatrici e persino blocchi di cemento. L'intervento della Opps Dojo e la svolta di Prince Nana. Nel corso dell'incontro, la Opps Dojo è intervenuta a favore di Hobbs e Hook, permettendo al Powerhouse di avvolgere una catena attorno al collo di entrambi gli avversari in una presa a otto.

