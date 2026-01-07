Marco Verratti, centrocampista abruzzese attualmente in forza all’Al Duhail in Qatar, riceve un’offerta dalla Serie A. Dopo aver attirato l’interesse del Boca Juniors, il giocatore potrebbe tornare in Italia, dove ha ancora desiderio di contribuire con la propria esperienza. A 33 anni, Verratti resta una figura di rilievo nel calcio internazionale, con la possibilità di un nuovo trasferimento che potrebbe cambiare il suo percorso.

Il centrocampista abruzzese milita in Qatar nell’Al Duhail. Da tempo è nel mirino del Boca Juniors, ma potrebbe anche tornare in Italia A 33 anni Marco Verratti ha ancora voglia di essere decisivo. Dopo tanti anni al Paris Saint-Germain, il centrocampista pescarese ha trovato la sua America in Qatar, prima all’Al Arabi e adesso all’ Al Duhail. Ma in questa sessione di calciomercato di gennaio le cose potrebbero cambiare. E finalmente potrebbe fare il suo esordio in Serie A, dove non ha mai giocato. Marco Verratti (foto AnsaAI) – Calciomercato.it Da tempo il nome di Verratti è iniziato a circolare in Argentina in ottica Boca Juniors. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Verratti colpo scudetto: è arrivata l’offerta dalla Serie A

Leggi anche: Raspadori in Serie A, colpo scudetto in arrivo

Leggi anche: Verratti a sorpresa: «Scudetto? Inter la più completa, ma tifo Milan. Vi spiego»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Verratti: "Scudetto? Tifo per il Milan del mio amico Ibra". Poi apre ad un ritorno in Italia - In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Marco Verratti ha toccato diversi temi a partire dalla vita in Qatar: "Quando mi trovo bene in un posto, mi piace restare. tuttomercatoweb.com

Verratti: "Immobile andrà in doppia cifra. Mi intriga la Roma. Scudetto? Inter favorita" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha parlato dei ritorni in Italia di Immobile e Bernardeschi "Ciro farà tanti gol, giocatore super, generoso. tuttomercatoweb.com

Batti un colpo se pensi che Gattuso riuscirà a riportare l'ITALIA al MONDIALE in questo 2026 #fblifestyle - facebook.com facebook