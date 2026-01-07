Gli uomini attraversano la vita tra momenti di stabilità e momenti di ricerca. Spesso, una ferita emotiva li spinge a distanze più grandi, a cercare significato e risposte al di fuori del quotidiano. Come naufraghi delle proprie esistenze, sono guidati dal desiderio di scoprire qualcosa di più profondo, affrontando il viaggio con pazienza e introspezione.

Gli uomini vivono, muoiono o vanno per mare. Naufraghi delle proprie esistenze che una ferita spinge lontano, per dare la caccia a qualcosa. Forse a se stessi. Perché prendere il mare, alla fine, è solo il desiderio di tornare a casa. Così il giornalista irlandese Anthony Fennell parte alla ricerca di una storia nascosta nelle profondità dell’oceano: quella dei cavi sottomarini attraverso cui viaggia la comunicazione globale. A Città del Capo si imbarca sulla Georges Lecointe, nave specializzata nella loro riparazione, guidata dall’enigmatico ingegnere e apneista John Conway. Durante la traversata lungo la costa occidentale dell’Africa, mentre i cavi vengono recuperati dagli abissi e riparati, riaffiorano con essi i drammi interiori di Anthony. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

