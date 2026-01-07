Traffico Roma del 07-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 7 gennaio 2026 alle 18:30 presenta rallentamenti e code su diverse arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare, la Tangenziale Est e la Salaria, quest'ultima chiusa tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario a causa di un cedimento. Le condizioni meteorologiche hanno provocato diverse chiusure e deviazioni, con ripercussioni sul traffico locale. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo le due carreggiate tra Nomentana e Casilina file poi sulla tangenziale est e tra Corso di Francia la Salaria direzione San anni che verso lo stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana a causa del maltempo di questi giorni è chiusa la via Salaria per il cedimento di un muro tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est il traffico viene deviato su via di Tor Fiorenza in via Trionfale per uno smottamento si viaggia su carreggiata ridotta all'altezza di via Pier Paolo Pasolini inevitabili le ripercussioni al traffico di zona chiusa poi via Edmondo De Amicis a scopo precauzionale in seguito al maltempo che reso la sede stradale scivolosa per allagamenti dei Sottopassi chiusa via Appia tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni le complanari vengono utilizzate per far scorrere il traffico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare sito roma.

