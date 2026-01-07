Alfonso Signorini ha deciso di sospendersi dalla conduzione del Grande Fratello Vip, mantenendo comunque il ruolo di direttore di Chi. La scelta, comunicata dalla Mondadori, riflette un aggiornamento nella sua attività professionale, senza alterare l’incarico editoriale. Questa decisione permette a Signorini di continuare il suo impegno nel settore dell’editoria, mantenendo un ruolo di rilievo all’interno del gruppo.

Alfonso Signorini si è auto-sospeso dalla conduzione del Grande Fratello, ma, a quanto sembra, manterrà la sua posizione come direttore di Chi. Poche settimane fa Fabrizio Corona, tramite Falsissimo ha colpito proprio lui, lo storico volto di Canale 5. Il suo nome continua a rimbalzare tra i social e la cronaca e se è stata sua la decisione di sospendere il proprio impegno lavorativo con Mediaset. Adesso è Mondadori a dire l’ultima parola sul futuro del giornalista. Alfonso Signorini resta direttore editoriale di Chi. La notizia della conferma di Alfonso Signorini come direttore di Chi è arrivata direttamente dalla casa editrice, Mondadori, nella figura di Massimo Borgnis, direttore responsabile del settimanale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Signorini fuori dal GF Vip, “ma rimane direttore di Chi”: la decisione di Mondadori

Leggi anche: Signorini FUORI dal GF Vip: L’indiscrezione SHOCK sullo STIPENDIO cambia tutto!

Leggi anche: “Fermate il GF Vip”. Alfonso Signorini fuori dai giochi, spunta la richiesta del Codacons

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Caso Signorini, Grande Fratello Vip in subbuglio: Provini ripartiti da zero. I veti e i primi nomi; Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip 2026: posizione congelata, come stanno le cose dopo lo scandolo di Corona; Grande Fratello Vip, terremoto dietro le quinte: Signorini fuori dai giochi?; Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione.

Signorini fuori dal GF Vip, “ma rimane direttore di Chi”: la decisione di Mondadori - Alfonso Signorini e il suo futuro a Chi: sarà ancora direttore editoriale? dilei.it