Sandro allenando una squadra di ragazzi con alle spalle storie difficili ritrova l' equilibrio con sé stesso riscopre l' amore e riallaccia il rapporto con la figlia
Stasro, Sandro guida una squadra di giovani con storie complesse, trovando equilibrio e riscoprendo l’amore. Attraverso il suo percorso, ricostruisce anche il rapporto con la figlia, affrontando le sfide personali e professionali. Questa sera alle 21.30 su Rai 1, nell’ultimo episodio di
U ltimo appuntamento su Rai 1 con il ciclo di film Purché finisca bene. Stasera alle 21.30 tocca a Tempi supplementari di Ago Panini, con Giuseppe Zeno, ex giocatore di hockey che cerca un riscatto alleando, dopo dieci anni di squalifica, i Penguins, una squadra formata da ragazzi con alle spalle storie difficili. Torna “Gomorra” dal 9 gennaio: il prequel sulle “Origini” X Leggi anche › Stasera su Rai 1 “Seduci e Scappa” con Francesco Arca. Un commedia tra amore, risate e truffe Per Sandro sarà anche l’occasione di riprendere in mano la propria vita e soprattutto il rapporto con la figlia Thea, che non vede da molti anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore? Ci stiamo lavorando”
Leggi anche: Corvi si prende il Parma: «Settimane difficili dopo l’infortunio di Suzuki. Con lui buon rapporto. Un orgoglio difendere la porta della squadra della mia città»
Il nuoto rodigino all’anno zero.
Giomo riporta l’agonismo a Rovigo - Il nuoto rodigino ha ricominciato a dare colpi di bracciate con la squadra Aquatime, che dall’inizio di settembre ha iniziato un nuovo ciclo tecnico affidando una decina di ragazzi e ragazze all’allen ... polesine24.it
«Interpreto Sandro, un uomo che ha perso tutto e si aggrappa all’unica occasione che gli resta: allenare una squadra di ragazzi che nessuno vuole. » Stasera, mercoledì 7 gennaio 2026, subito dopo Affari Tuoi, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, il nuo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.