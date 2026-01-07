Stasro, Sandro guida una squadra di giovani con storie complesse, trovando equilibrio e riscoprendo l’amore. Attraverso il suo percorso, ricostruisce anche il rapporto con la figlia, affrontando le sfide personali e professionali. Questa sera alle 21.30 su Rai 1, nell’ultimo episodio di

U ltimo appuntamento su Rai 1 con il ciclo di film Purché finisca bene. Stasera alle 21.30 tocca a Tempi supplementari di Ago Panini, con Giuseppe Zeno, ex giocatore di hockey che cerca un riscatto alleando, dopo dieci anni di squalifica, i Penguins, una squadra formata da ragazzi con alle spalle storie difficili. Torna “Gomorra” dal 9 gennaio: il prequel sulle “Origini” X Leggi anche › Stasera su Rai 1 “Seduci e Scappa” con Francesco Arca. Un commedia tra amore, risate e truffe Per Sandro sarà anche l’occasione di riprendere in mano la propria vita e soprattutto il rapporto con la figlia Thea, che non vede da molti anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sandro, allenando una squadra di ragazzi con alle spalle storie difficili, ritrova l'equilibrio con sé stesso, riscopre l'amore e riallaccia il rapporto con la figlia

Leggi anche: Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore? Ci stiamo lavorando”

Leggi anche: Corvi si prende il Parma: «Settimane difficili dopo l’infortunio di Suzuki. Con lui buon rapporto. Un orgoglio difendere la porta della squadra della mia città»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il nuoto rodigino all’anno zero.

Giomo riporta l’agonismo a Rovigo - Il nuoto rodigino ha ricominciato a dare colpi di bracciate con la squadra Aquatime, che dall’inizio di settembre ha iniziato un nuovo ciclo tecnico affidando una decina di ragazzi e ragazze all’allen ... polesine24.it