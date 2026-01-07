Saldi beffa | gli sci scontati del 47% costano come a dicembre quando non era indicato alcuno sconto

Durante i saldi, alcuni sci sono stati venduti a prezzi simili a quelli di dicembre, quando non erano previsti sconti. La differenza sta nel modo in cui vengono presentati i prezzi: a dicembre il prezzo pieno veniva mostrato come tale, mentre ieri il prezzo scontato era calcolato su un importo più alto, creando un’impressione di maggiore convenienza. È importante confrontare attentamente le offerte per valutare davvero le proposte di sconto.

Pillola di #Penn sul portiere del Genoa Che non sarà più Leali. Saluti e baci. Però.. Però.. Però.. Dopo la beffa Juve per Perin si blocca la situazione Dimitrevski: infortunio al portiere del Valencia Julen Agirrezabala Astúlez che in attesa del responso medico c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.