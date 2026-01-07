Saldi beffa | gli sci scontati del 47% costano come a dicembre quando non era indicato alcuno sconto
Durante i saldi, alcuni sci sono stati venduti a prezzi simili a quelli di dicembre, quando non erano previsti sconti. La differenza sta nel modo in cui vengono presentati i prezzi: a dicembre il prezzo pieno veniva mostrato come tale, mentre ieri il prezzo scontato era calcolato su un importo più alto, creando un’impressione di maggiore convenienza. È importante confrontare attentamente le offerte per valutare davvero le proposte di sconto.
Stesso identico prodotto, stesso identico prezzo, un’unica differenza: a dicembre, l’importo veniva presentato come il prezzo pieno dell’articolo in vendita; ieri, 6 gennaio, risultava come un ribasso da una cifra di partenza del 47% più elevata. Succede al punto vendita Decathlon di Moncalieri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Saldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto.
Saldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto - Al punto vendita Decathlon di Moncalieri, dove i commessi hanno poi rimosso i cartellini che indicavano il prezzo scontato ... torinotoday.it
