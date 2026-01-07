Saldi beffa | gli sci scontati del 47% costano come a dicembre quando non era indicato alcuno sconto

Da torinotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i saldi, alcuni sci sono stati venduti a prezzi simili a quelli di dicembre, quando non erano previsti sconti. La differenza sta nel modo in cui vengono presentati i prezzi: a dicembre il prezzo pieno veniva mostrato come tale, mentre ieri il prezzo scontato era calcolato su un importo più alto, creando un’impressione di maggiore convenienza. È importante confrontare attentamente le offerte per valutare davvero le proposte di sconto.

Stesso identico prodotto, stesso identico prezzo, un’unica differenza: a dicembre, l’importo veniva presentato come il prezzo pieno dell’articolo in vendita; ieri, 6 gennaio, risultava come un ribasso da una cifra di partenza del 47% più elevata. Succede al punto vendita Decathlon di Moncalieri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

saldi beffa gli sci scontati del 47 costano come a dicembre quando non era indicato alcuno sconto

© Torinotoday.it - Saldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto

Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove

Leggi anche: Ottimo prezzo per Samsung Galaxy Flip7 grazie al coupon: sconto del 47% (listino)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Saldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto.

saldi beffa sci scontatiSaldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto - Al punto vendita Decathlon di Moncalieri, dove i commessi hanno poi rimosso i cartellini che indicavano il prezzo scontato ... torinotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.