Rocco il filorusso voleva andare in vacanza in Ucraina con la moglie, ma….

Rocco, sostenitore del governo russo, desiderava trascorrere le vacanze in Ucraina insieme alla moglie. Per raggiungere Kiev, ha deciso di viaggiare in autobus dall’Italia, sperando di vivere un’esperienza tranquilla nel paese. Tuttavia, il suo viaggio ha incontrato ostacoli imprevisti che hanno complicato i suoi piani e modificato il suo percorso verso la destinazione desiderata.

Rocco voleva solo passare le vacanze con la moglie in Ucraina. Per questo ha preso un autobus dall’Italia per Kiev. Ma si sa come vanno queste cose. I tanti chilometri, il tempo che non passa mai, la voglia di attaccare bottone. Per questo ha cominciato a parlare con un’altra passeggera, Daria Melnychenko. Dicendole quello che pensava dell’attuale situazione politica: l’Ucraina è un cattivo paese, Volodymyr Zelensky un pessimo presidente. Mentre la Russia di Putin invece è un paese da rispettare. Il suo guaio è stato che Daria ha cominciato a scrivere quello che le stava accadendo su Threads. E così, arrivati al confine, si è ritrovato la polizia davanti. 🔗 Leggi su Open.online

Fermi tutti! Abbiamo il premio Darwin per tutto il mese di gennaio. Tale ‘Rocco’, italiano filorusso in viaggio dalla Polonia su un pullman carico di ucraini. Dopo aver fatto discorsi filorussi e di sostegno a Putin, viene segnalato dai passeggeri alla frontiera e rima x.com

Caso Rocco: cittadino italiano respinto al confine ucraino Oggi un cittadino italiano di 53 anni non è stato fatto entrare in Ucraina. La vicenda nasce da una sua conversazione nel pullman con una ragazza ucraina che ha segnalato la situazione: il caso è rim - facebook.com facebook