In Toscana, una fase di freddo intenso si è instaurata con temperature fino a -8°C e neve che ha interessato anche zone pianeggia­nti. La neve ha creato scenari suggestivi ma ha anche causato disagi alla viabilità, con lavori di emergenza per mantenere aperte le strade. La mattina più fredda è attesa nelle prossime ore, segnando un risveglio polare nella regione.

Firenze, 7 gennaio 2025 – Neve a quote anche pianeggianti, paesi e città ammantati di bianco in un'atmosfera quasi fiabesca, ma anche grossi disagi alla viabilità, soprattutto autostradale, con super lavoro per uomini e mezzi spalaneve impegnati nella pulizia delle strade. La Befana, ieri, ha portato fiocchi bianchi praticamente su tutte le province della regione, ad eccezione di Massa Carrara, spingendosi fino alle aree pianeggianti e interessando anche Firenze. Per capire cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, abbiamo fatto il punto con Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma.

© Lanazione.it - Risveglio polare in Toscana, gelo dopo la neve: “Fino a -8 gradi, in arrivo la mattina più fredda”

