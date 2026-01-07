Ponti e festività 2026 | quali sono le date perfette per viaggiare

Scopri le date dei ponti e delle festività del 2026 per pianificare al meglio le tue vacanze. Dopo l'Epifania, molte occasioni consentono di sfruttare weekend prolungati per viaggi e momenti di relax. Conoscere in anticipo le date importanti aiuta a organizzare al meglio il tempo libero, evitando imprevisti e ottimizzando le pause durante l’anno. Ecco le occasioni principali per programmare il tuo tempo libero nel 2026.

Inizia il 2026 e dopo l'Epifania molti si stanno chiedendo quali siano i prossimi ponti e i weekend lunghi dove conviene organizzare una vacanza o programmare qualche giorno di relax.Quest'anno ci sono alcune date che potremmo definire perfette o quantomeno "strategiche" per trascorrere lunghi.

Tutti i ponti del 2026: il calendario completo e i giorni "chiave" - Il nuovo anno sarà meno "generoso" del 2025, ma prendendo dei giorni di ferie "strategici" è sempre possibile trascorrere lunghi periodi di pausa dal lavoro e weekend lunghi ... today.it

Ponti 2026: il calendario completo delle festività italiane - Un colpo d’occhio alle festività del 2026 e a come si distribuiscono nei mesi. virgilio.it

Nel 2026 potremo fare 24 giorni di vacanza con soli 8 giorni di ferie!

Festività natalizie a zonzo in centro Italia. Tra ponti e week end. Perugia, Gubbio, San gimignano, San galgano Volterra... - facebook.com facebook

Ponti e festività 2026, poche occasioni: ecco quali saranno i periodi da segnare sul calendario x.com

