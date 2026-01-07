Parte il risiko dei congressi. Aspettando il Palas Due . Rimini mette gli occhi su Forlì.

Il calendario dei congressi si anima con l’attesa del Palas Due, mentre Rimini punta su Forlì per ampliare le strutture. La domanda crescente richiede nuove soluzioni: il Palacongressi di Rimini, già tutto prenotato nel 2026, evidenzia la necessità di spazi aggiuntivi. La sfida è trovare un equilibrio tra domanda e offerta, garantendo servizi adeguati agli eventi in programma.

La partita del Palas Due è appena all’inizio. Una certezza c’è: Rimini vuole un altro Palacongressi perché quello che c’è, da solo, non basta più: per tutto il 2026 è già sold out. Per questo, in attesa che i progetti prendano forma, qualcosa si muove perché Italian Exhibition Group possa rispondere a una domanda di congressi lievitata negli ultimi anni. Una delle strade porta a Forlì, dove è vivo il dibattito sul futuro della Fiera: la struttura è di proprietà del Comune di Forlì che è anche socio dell’ente Fiera. La società ha un fatturato annuale minore di quel milione di euro che è il limite che la legge impone affinché la stessa possa sopravvivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

