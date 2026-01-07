Oroscopo Pesci 7 gennaio 2026 | ascolto interiore e dolce ripartenza

L’oroscopo dei Pesci per il 7 gennaio 2026 segnala una giornata dedicata all’ascolto interiore e alla riflessione. È un momento utile per dedicarsi al proprio benessere emotivo, favorendo una ripartenza dolce e consapevole. La sensibilità tipica di questo segno si approfondisce, invitando a restare in ascolto dei propri bisogni e a trovare equilibrio nel quotidiano.

Il 7 gennaio 2026 accompagna i Pesci in una giornata fatta di sensibilità profonda e bisogno di raccoglimento. Dopo il movimento emotivo dei giorni precedenti, oggi senti il desiderio di ritrovare te stesso, rallentare e scegliere con maggiore consapevolezza dove indirizzare energie e sentimenti. Lavoro e ispirazione Sul lavoro (o nei progetti personali) rendi al

