Neve anche a bassa quota oggi | scuole chiuse in diverse Regioni

Oggi nevica anche a bassa quota in diverse regioni italiane, causando la chiusura di alcune scuole. Il maltempo, che ha interessato gran parte del Centro-Nord dopo l’Epifania, si manifesta con nevicate abbondanti e piogge intense. La situazione richiede attenzione, in particolare nelle aree più colpite, come il Lazio, dove si registrano criticità legate alle condizioni meteo.

L'Epifania si è chiusa con una fase di maltempo intenso che sta interessando gran parte dell'Italia. Nelle scorse ore, nevicate abbondanti hanno imbiancato molte zone del Centro-Nord, mentre piogge forti e persistenti stanno creando criticità soprattutto al Centro, con il Lazio tra le aree più. 🔗 Leggi su Today.it

