Napoli-Verona le formazioni uffciali
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, match valido per la giornata di campionato allo stadio Diego Armando Maradona. Le scelte di Conte e Zanetti determinano le formazioni che scenderanno in campo, offrendo un quadro chiaro delle strategie adottate da entrambe le squadre. Di seguito, i dettagli delle formazioni ufficiali e le ultime novità sulla partita.
Napoli-Verona, le scelte di Conte e Zanetti per il match del Maradona. Tutto pronto per il match di campionato allo stadio Diego Armando Maradona tra
Napoli FORMAZIONE vs Hellas Verona | Serie A 07/01
L'emergenza tormenta il Napoli: Vergara e Ambrosino, entrambi affaticati, non dovrebbero far parte di Napoli-Verona A centrocampo, McTominay e Lobotka saranno gli unici due mediani di ruolo della prima squadra a disposizione #SSCNapoli #SpazioN x.com
#Napoli-#Verona in campo alle ore 18:30 per la 19esima giornata del campionato di Serie A. LIVE da AreaNapoli.it dalle ore 16:30. Quali sono le tue sensazioni - facebook.com facebook
