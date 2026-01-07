Napoli-Verona dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Napoli e Verona si affrontano oggi alle 18:30, nell'incontro valido per il 19° turno di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming, offrendo agli appassionati un'opportunità di seguire l'incontro in modo semplice e immediato. Di seguito, tutte le informazioni su orario, formzioni e modalità di visione.
Napoli-Verona apre alle 18:30 la giornata odierna delle gare del 19° turno infrasettimanale di Serie A. Partita in diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli-Verona vedrà il ritorno di tre azzurri dal primo minuto Secondo Sky Sport, Antonio Conte sarebbe intenzionato a lanciare Buongiorno, Gutierrez e Noa Lang da titolari Confermato il 3-4-3, con Elmas che dovrebbe spostarsi sulla corsia di destra vist - facebook.com facebook
Le probabili formazioni di Napoli-Verona #SkySport #SkySerieA x.com
