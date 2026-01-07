Maltempo, temperature in picchiata e gelo in Europa

Dopo l’Epifania caratterizzata dal maltempo, si registra una temporanea tregua, accompagnata da un netto calo delle temperature. In Europa, l’ondata di gelo persiste, portando neve e ghiaccio su ampie zone del continente. Questi fenomeni climatici influenzano le condizioni atmosferiche e le attività quotidiane, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate per affrontare le temperature rigide.

La Befana porta un'onda polare sulla Sicilia: pioggia, vento e temperature in picchiata - A Roma l' Aniene è esondato tra Tivoli e La Rustica, mentre il Tevere ha superato i 7 metri sommergendo tratti di piste ciclabili. lasicilia.it