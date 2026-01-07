Maltempo temperature in picchiata e gelo in Europa
Dopo l’Epifania caratterizzata dal maltempo, si registra una temporanea tregua, accompagnata da un netto calo delle temperature. In Europa, l’ondata di gelo persiste, portando neve e ghiaccio su ampie zone del continente. Questi fenomeni climatici influenzano le condizioni atmosferiche e le attività quotidiane, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate per affrontare le temperature rigide.
Dopo un’Epifania segnata dal maltempo, breve tregua ma con un deciso calo delle temperature. In Europa prosegue l’ondata di gelo con neve e ghiaccio su vaste aree del continente. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
