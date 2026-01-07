Lotteria Italia nonostante l' impennata di vendite a Palermo e provincia solo premi di quarta categoria

Negli ultimi tempi, si è registrato un aumento delle vendite dei biglietti della Lotteria Italia a Palermo e provincia. Tuttavia, questa crescita non si traduce in premi di categoria superiore, limitandosi ai riconoscimenti di quarta categoria. È importante mantenere un approccio informato e consapevole riguardo alle possibilità di vincita offerte dalla manifestazione.

Nonostante l'impennata delle vendite dei biglietti della Lotteria Italia, solo premi di quarta categoria a Palermo e provincia. Questo il bilancio dell'estrazione avvenuta ieri (martedì 6 gennaio 2026). Palermo si deve accontentare di due vincite da 20 mila euro ciascuno (serie O numero 107429 e.

