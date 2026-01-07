Laboratori di creatività

I laboratori di creatività di #viapartua Art Studio offrono l’opportunità di esplorare e sviluppare le proprie capacità artistiche. Per due giornate a gennaio, lo spazio sarà aperto a chi desidera dedicarsi al disegno, alla sperimentazione e alla scoperta del proprio talento. Un’occasione per coinvolgersi in attività creative in un ambiente stimolante e accogliente, adatto a tutti i livelli e interessi.

Sei una persona creativa? Un abile disegnatore? O semplicemente desideri entrare in contatto con la tua creatività? #viapartua Art Studio apre le sue porte al pubblico per due giornate a gennaio organizzando attività di vario tipo. Obiettivo: liberare al massimo la tua creatività, trasmettere.

