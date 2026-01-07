La mamma di Belen racconta l' amore per il marito | le foto inedite e l' emozionante dedica

La mamma di Belen, Veronica Cozzani, condivide alcuni ricordi e riflessioni sul rapporto con il marito Gustavo Rodriguez, sottolineando l'importanza di questa unione nella propria vita. Attraverso foto inedite e una dedica sincera, emerge il valore del legame familiare e il ruolo centrale che i genitori hanno avuto nel percorso della showgirl, confermando come l’amore e il sostegno familiare siano fondamentali per affrontare le sfide quotidiane.

In diverse circostanze nel corso di questi anni Belen ha dichiarato quanto per lei mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez costituiscano un punto di riferimento imprescindibile per la sua vita. Esempi di forza nella loro individualità e di amore assoluto come coppia, i genitori della. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La mamma di Belen racconta l'amore per il marito: le foto inedite e l'emozionante dedica Leggi anche: Eros compie gli anni: la dedica di Michelle e l'emozionante foto di Aurora Leggi anche: Eleonora Daniele versione mamma: le foto con la sua Carlotta e il (riservatissimo) marito Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La mamma di Belen racconta l'amore per il marito: le foto inedite e l'emozionante dedica - Veronica Cozzani condivide sui social un pensiero eccezionale per il marito Gustavo nel giorno del loro 42esimo anniversario di nozze ... today.it

Belen: "Innamorata follemente". La prima foto con il nuovo, tenero, amore - Belen Rodriguez si è innamorata di un amore puro e travolgente, di quelli che non si riescono nemmeno a spiegare. gazzetta.it

Belen Rodriguez si racconta: "Dal gossip ho avuto tanto, ma non è giusto essere presa di mira" - L'intervista di Belen a Chi: amore, figli e solitudine, la rinascita silenziosa della showgirl argentina. comingsoon.it

ADOTTATO ADOTTATO Ecco la bellissima foto di Henry in famiglia. Grazie a mamma Amyra papà Robero e a Valentin e Belen x averlo scelto. Buona vita - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.