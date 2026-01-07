Dopo trent’anni di attività, La Cartiera di Sesto Fiorentino chiude i battenti. La decisione, comunicata dal proprietario, deriva alle difficoltà crescenti nel mantenere l’attività nel contesto attuale. La storica cartoleria, punto di riferimento per molti residenti e visitatori, ha rappresentato un punto di ritrovo e di continuità per la comunità locale. La chiusura segna la fine di un’epoca per il quartiere e i suoi frequentatori.

Sesto Fiorentino, 7 gennaio 2026 – In trent’anni di storia sono davvero pochissimi i sestesi, ma anche i residenti dei Comuni limitrofi, che non hanno mai fatto almeno una tappa al negozio “La Cartiera” di piazza della Chiesa. Per acquistare magari piatti, vassoi, tovaglioli speciali per un festeggiamento ma anche contenitori per abiti, nastri delle più diverse dimensioni e, negli ultimi anni, anche bomboniere e gadget per i compleanni, L’elenco però potrebbe continuare a lungo. Così, il cartello posto in vetrina che indica la volontà di cedere l’attività ha provocato molte reazioni dispiaciute nei clienti: “Tante persone sono venute a dirci che non potevamo smettere – racconta Claudia Campostrini che gestisce con il marito Raffaello Vestita il negozio – e c’è chi ha aggiunto che il cartello non gli piaceva e sperava che ci ripensassimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cartiera chiude dopo trent’anni. “Ci ritiriamo, è diventato difficile”

Leggi anche: L’emporio chiude dopo trent’anni di attività: "L’affetto dei clienti, la nostra soddisfazione"

Leggi anche: Fiamme nel silos della cartiera: difficile intervento dei vigili del fuoco a Zevio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un’antica e rara cartiera che chiude all’Acquasanta, a Genova è strage di edicole. E dove resistono i libri, invece, piove... IL COMMENTO DI MARIO PATERNOSTRO - facebook.com facebook