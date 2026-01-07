Il diesse dell’Urbania Maggi | In campionato grande equilibrio

Il direttore sportivo Stefano Maggi dell’Urbania commenta l’andamento del campionato dopo le prime 16 giornate. Con un commento sul livello di equilibrio tra le squadre, Maggi sottolinea come questa fase abbia evidenziato un torneo aperto e competitivo, nel quale ogni risultato può ancora cambiare la classifica. Dopo la pausa, l’Urbania si prepara alla sfida casalinga contro il Tolentino, consapevole dell’importanza di mantenere il ritmo e la concentrazione.

L’Urbania di mister Ceccarini dopo la sosta è pronta per la partita casalinga con il Tolentino. Al direttore sportivo Stefano Maggi chiesto di analizzare quello che il campionato ha detto nelle prime 16 partite. Direttore Maggi che indicazioni hai tratto da questa prima parte di campionato? "Siamo più o meno a dire tutti le stesse cose, ovvero che c’è grande equilibrio e che spesso la differenza fra una vittoria e una sconfitta è davvero poca. In generale si notano difficoltà a fare gol, la maggior parte dei quali arrivano da palla inattiva e gare che si risolvono su un episodio" Soddisfatto o no dei risultati della sua squadra? "Se guardo esclusivamente ai risultati, è normale vedere una grande differenza tra casa e trasferta ma lo trovo riduttivo e rimanderei i giudizi a campionato finito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

