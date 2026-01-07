I volenterosi chiedono lo scudo Usa su Kiev
Durante il vertice di Parigi, i leader di Ue e Nato si sono incontrati con Zelensky per affrontare le questioni di sicurezza di Kiev. La discussione si concentra sulle possibili garanzie di protezione e sulla stabilità futura della regione, nel contesto delle tensioni attuali. L'incontro rappresenta un momento chiave nel dialogo internazionale sulla sicurezza dell'Ucraina e sulla cooperazione tra alleati.
Nel vertice di Parigi i leader di Ue e Nato incontrano Zelensky per discutere le garanzie di sicurezza post pace. Dagli Stati Uniti «supporto in caso di attacco russo». Starmer: «Con Macron creeremo hub militari in loco». La Meloni ribadisce: «Niente truppe». Con i negoziati sulla pace in Ucraina che non hanno segnato ancora una svolta decisiva, ieri la Coalizione dei volenterosi si è riunita a Parigi nel tentativo di dare un nuovo slancio alle garanzie di sicurezza per Kiev e definire la fumosa cornice della forza multinazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info
