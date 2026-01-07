I volenterosi chiedono lo scudo Usa su Kiev

Durante il vertice di Parigi, i leader di Ue e Nato si sono incontrati con Zelensky per affrontare le questioni di sicurezza di Kiev. La discussione si concentra sulle possibili garanzie di protezione e sulla stabilità futura della regione, nel contesto delle tensioni attuali. L'incontro rappresenta un momento chiave nel dialogo internazionale sulla sicurezza dell'Ucraina e sulla cooperazione tra alleati.

I leader della Coalizione dei Volenterosi hanno incontrato a Parigi gli inviati Usa per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina dopo l'eventuale cessate il fuoco con la Russia. Istituita una forza multinazionale guidata dall'Ue con il sostegno Usa. Zele

