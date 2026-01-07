Genova il museo Doria chiuso fino al 2031 | caccia ai fondi per il rilancio

Il Museo Doria a Genova rimane chiuso dal 2023 a causa di problemi strutturali e impiantistici. La chiusura prolungata, prevista fino al 2031, ha sospeso l’accesso alle sue collezioni, rendendo necessaria una ricerca di fondi per il rilancio. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi di restauro e messa in sicurezza per ripristinare l’attività del museo e valorizzare il patrimonio culturale della città.

