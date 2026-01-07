Furto in una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese | banda di sei fa irruzione e ruba attrezzatura

Un gruppo di sei persone ha effettuato un furto all’interno di una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese. Durante l’irruzione, sono state sottratte diverse attrezzature, tra cui quattro motoseghe, due motodivibratori, un kit per incidenti stradali e altro materiale. L’episodio è attualmente sotto indagine delle autorità competenti.

Rubate diverse attrezzature, tra cui quattro motoseghe, due motodivaricatori, un kit per incidenti stradali e altro ancora. Bottino da diverse decine migliaia di euro.

