Drone TUNDRA 2.1 | Hexadrone ottiene la marcatura CE e la certificazione C5 C6

Il drone TUNDRA 2.1 di Hexadrone, recentemente certificato da Applus+, è conforme alle normative europee secondo il Regolamento UE 2019/945. La marcatura CE e le certificazioni C5/C6 attestano la sua idoneità per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, garantendo un utilizzo conforme alle normative vigenti in contesti operativi di alta responsabilità.

La certificazione del drone TUNDRA 2.1 di Hexadrone da parte dei laboratori Applus+ conferma la conformità al Regolamento UE 2019945 e rafforza la fiducia normativa per per l'impiego in applicazioni ad alta responsabilità operativa. Saint-Ferr é ol-d'Auroure, Francia — Hexadrone SAS, produttore francese specializzato in droni modulari, annuncia di aver ottenuto la marcatura CE e le certificazioni di classe C5 e C6 per il drone TUNDRA 2.1. La certificazione è stata rilasciata a seguito di una valutazione completa condotta dai laboratori Applus+, ente di certificazione accreditato dall'Unione Europea.

